Во время рейдов тамбовские полицейские поймали более 20 пьяных водителей

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:19:14+03:00

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Во всех городах и райцентрах Тамбовщины 31 мая прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего полицейские отстранили от управления 26 человек, которые находились за рулем с признаками алкогольного опьянения.

- К участию в профилактическом мероприятии помимо сотрудников различных подразделений Госавтоинспекции Тамбовской области были привлечены комплексные силы полиции и других служб органов внутренних дел, - уточнили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Напомним, что за пьяную езду предусмотрена ответственность в виде лишения права управления сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае повторного управления в состоянии опьянения нарушителя ждет уже уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU