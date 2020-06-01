2020-06-01T15:31:17+03:00
Происшествия

В Котовске мужчина угнал эвакуатор, чтобы покататься по городу

Теперь ему грозит до пяти лет колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отделения полиции города Котовска поступила информация об угоне эвакуатора у одного из местных предпринимателей. Мужчина припарковал на ночь свой автомобиль на улице Набережной и оставил дверцу незапертой, чем и воспользовался злоумышленник.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали угонщика. Им оказался 45-летний котовчанин. По его словам, он решил воспользоваться чужим транспортным средством, чтобы покататься по городу.

- К счастью автовладельца, наряд дорожно-патрульной службы бдительно нес службу, и машина была задержана на улице Советской в технически исправном состоянии. Злоумышленника выдала неадекватная манера вождения. Сотрудниками полиции установлена личность угонщика, который при опросе признал вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному максимальное лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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