2020-06-01T15:02:22+03:00
Общество

В Тамбовской области заповедник «Воронинский» возобновляет свою работу

Посетителей ждут с 8 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Заповедник готов принять первых посетителей с 8 июняЗаповедник готов принять первых посетителей с 8 июняФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовский заповедник «Воронинский» с 8 июня готов принять первых посетителей. Напомним, что он был закрыт для посещений с 27 марта текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Заповедник готов запустить экскурсии по пешим маршрутам. Кроме того, специалисты разработали водный маршрут для любителей байдарочного спорта. На сегодняшний день работники природной территории занимаются расчисткой заповедных троп и участков реки Ворона для обеспечения беспрепятственного прохождения туристов, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Так, пешие экскурсии по экологическим тропам «Тысячи сияющих солнц», «Линии леса», «Заповедные тропинки» по времени займут 2,5 – 3 часа. Специалисты расскажут любителям природы о жизни леса, видах птиц, удивительном мире краснокнижных цветов, уникальных дубравах и многом другом.

Водный байдарочный маршрут разработан на 3-4 дня и предполагает остановки на ночь на специальных оборудованных площадках. Туристы проходят этот маршрут самостоятельно, без сопровождения специалистов. Участникам водной прогулки выдаются карта и электронный путеводитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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