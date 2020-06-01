Тамбовчанина задержали за кражу колес с автомобиля

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:30:31+03:00

Мужчина собирался продать их, но не успел

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Тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную в областном центре 1 мая этого года. В дежурную часть отдела полиции № 2 с сообщением обратился 39-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что на улице Волжской неизвестный разукомплектовал принадлежащий ему автомобиль марки «Рено» - злоумышленник похитил четыре колеса в сборе и скрылся.

В ходе розыска стражи порядка задержали 37-летнего вора. Выяснилось, что похищенные колеса тамбовчанин хотел продать, но не успел. Установлено, что ранее мужчина уже совершал подобные кражи.

- В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «В» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Все четыре колеса были изъяты и возвращены законному владельцу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU