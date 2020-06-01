На Тамбовщине в селе Вторые Левые Ламки приводят в порядок местный Дом культуры

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:45:59+03:00

Капремонт и переоснащение ДК обойдется почти в 7 млн. рублей

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В селе Вторые Левые Ламки Сосновского района продолжается капитальный ремонт филиала Сосновского районного Дома культуры. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура». Всего капремонт и переоснащение ДК будет направлено 6,7 миллионов рублей.

В Доме культуры обновят фасад, зрительный зал и внутренние помещения. На сегодняшний день рабочие уже заменили окна, электропроводку, выложили плиткой пол, а также произвели демонтаж потолка. На проведение ремонтных работ в рамках нацпроекта «Культура» выделено 4,8 миллиона рублей.

- Помимо капитального ремонта в дом культуры будет также закуплено новая мебель и оборудование. На эти цели направят 1,8 миллиона рублей за счет средств проекта «Единой России» «Местный Дом культуры», - сообщает пресс-служба региональной администрации.

Добавим, что в этом году ремонт также ждет два Дома культуры в Кирсановском районе - в селах Чутановка и Голынщина, и один ДК в Стрельцах Тамбовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU