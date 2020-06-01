2020-06-01T13:01:02+03:00
Происшествия

Тамбовчанка украла у соседки золотые украшения на 12 тысяч рублей

Женщина совершила преступление, пока подруги не было дома
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №2 по городу Тамбову обратилась 41 – летняя местная жительница с заявлением о краже золотых украшений из ее квартиры на общую сумму 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастна 35-летняя соседка потерпевшей, которая частенько бывала у нее дома и помогала по хозяйству. Стражи порядка задержали злоумышленницу и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания. По ее словам, кражу она совершила, пока хозяйки квартиры не было дома. Ей было известно, что приятельница прячет золото в шкатулке. Также установлено, что женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

- Воспользовавшись удобным моментом, подозреваемая похитила содержимое шкатулки и скрылась с места преступления. В настоящее время ведется документирование преступной деятельности. В отношении женщины решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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