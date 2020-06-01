2020-06-01T10:22:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 3 тысячи человек

За последние сутки, 1 июня, зафиксировали еще 64 новых случая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области за последние сутки, 1 июня, зафиксировали еще 64 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в нашем регионе сейчас составляет 3047 человек. 1185 из них выздоровели, 10 умерли. Среди новых заразившихся 23 мужчины и 37 женщин в возрасте от 22 до 81 года, а также четверо детей от 1 года до 11 лет. Среди инфицированных нет приехавших из других регионов, все 64 человека контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 403 человека, из них диагноз «пневмония» у 324 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, - На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4243 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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