Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 3 тысячи человек
В Тамбовской области за последние сутки, 1 июня, зафиксировали еще 64 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в нашем регионе сейчас составляет 3047 человек. 1185 из них выздоровели, 10 умерли. Среди новых заразившихся 23 мужчины и 37 женщин в возрасте от 22 до 81 года, а также четверо детей от 1 года до 11 лет. Среди инфицированных нет приехавших из других регионов, все 64 человека контактировали с заболевшими.
- На госпитализации находятся 403 человека, из них диагноз «пневмония» у 324 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, - На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 4243 жителя региона.
ИСТОЧНИК KP.RU