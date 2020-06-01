В Тамбове пройдет акция, приуроченная ко Дню русского языка
У здания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина 6 июня в 11 часов утра состоится акция «Декламируй», приуроченная ко Дню русского языка. Участники движения «Волонтеры культуры» совместно с сотрудниками библиотеки продекламируют произведения Александра Сергеевича Пушкина, проведут тематическую викторину, а также опрос прохожих, посвященный жизни и творчеству русского поэта и писателя.
- Организаторы акции в Тамбовской области - региональное сообщество общественного движения «Волонтеры культуры» АВЦ Тамбовской области, ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина» при поддержке управления культуры и архивного дела Тамбовской области, управления общественных связей аппарата главы администрации Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Добавим, что День русского языка не случайно отмечается 6 июня. В этот день родился Александр Сергеевич Пушкин, который считается основоположником современного русского литературного языка.
Акция призвана побудить тамбовчан проявить свои ораторские способности и любовь к русскому языку, обратить внимание на исторические места и памятники в городах России, которые установлены в честь людей, посвятивших свою жизнь развитию русского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU