2020-06-01T11:25:17+03:00
Происшествия

Тамбовчанин не справился с управлением машиной на «грунтовке» и перевернулся в поле

В аварии пострадал 40-летний водитель
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больнице оказался водительВ больнице оказался водительФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получил травмы 40-летний мужчина, произошла 30 мая в 5 часов 30 минут на грунтовой полевой дороге в 1700 метрах от 8 километра автодороги с. Староюрьево - с. Мезинец, проходящей по территории Староюрьевского района. 40-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» не справился с управлением машиной. Автомобиль выскочил с «грунтовки» и перевернулся.

- В результате ДТП водитель получил травмы, мужчину доставили в ТОГБУЗ «Староюрьевская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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