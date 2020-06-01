В Мичуринске отремонтируют 12 участков тротуаров

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В наукограде продолжают реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области». Помимо асфальтирования дорог, в городе ремонтируют тротуары. Сейчас подрядчики проводят работы на улице Советской.

По проекту обновятся тротуары с обеих сторон проезжей части от улицы Марии Белаховой до улицы Красной. Также отремонтируют участок тротуара на этой же улице от Красной до Полтавской. Общая площадь, подлежащая ремонту, здесь составит 4000 квадратных метров.

Всю территорию планируется разбить на участки, на каждом из которых будут проводиться необходимые мероприятия. Это третья по счету улица, на которой в Мичуринске приступили к асфальтированию тротуаров, обновлённые дорожки уже получили Коммунистическая и Автозаводская.

После ремонта тротуаров на улице Советской работы запланированы на участках тротуаров по улице Лермонтова и Липецкому шоссе.

- Всего в 2020 году, по информации управления городского хозяйства администрации города, отремонтируют 12 участков городских тротуаров, - сообщает пресс-служба мэрии города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU