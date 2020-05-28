В Тамбове водитель за рулем «Audi 80» разгромил остановку

28 Май 2020 2020-05-28T10:19:18+03:00

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Авария, из-за которой оказалась разрушена остановка общественного транспорта, произошла 28 мая в 19 часов 25 минут на улице Воронежской в районе дома №90 города Тамбова. 21-летний водитель автомобиля «Audi 80» выполняя маневр обгона, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21053», под управлением 23-летнего мужчины. После удара иномарка продолжила движение и врезалась в остановочный павильон.

- В результате аварии водителя автомобиля «Audi 80», который получил травмы, на месте происшествия осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU