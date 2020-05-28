За сутки коронавирус нашли у 73 тамбовчан

28 Май 2020 2020-05-28T11:43:34+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 28 мая, количество заболевших коронавирусом составило 73 человека, общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 2772 человека. 1011 из них выздоровели, 9 умерли.

Среди новых заболевших 19 мужчин и 52 женщины в возрасте от 22 до 82 лет, а также 2 детей – 9-летний мальчик и 17-летняя девочка. Прибывших из других регионов нет, все 73 человека контактировали с больными.

- На госпитализации находятся 347 человек, из них диагноз «пневмония» у 274 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3754 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU