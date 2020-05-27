В Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам детского летнего отдыха
Управление образования и науки Тамбовской области открыло линию информационного сопровождения по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей в нашем регионе.
Свои вопросы о проведении летней оздоровительной кампании специалистам управления могут задавать как родители, так и педагоги дополнительного образования по тел. 8(475-2)79-23-52
Звонки принимаются в будние дни, с 8:30 до 17:0 с перерывом на обед (12:30-13:30).
Аналогичная горячая линия работает в Министерстве просвещения РФ. Позвонить туда можно по тел. 8-800-444-35-38
Вопросы также следует направлять на электронную почту: leto2020@turcentrrf.ru
ИСТОЧНИК KP.RU