В Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам детского летнего отдыха

27 Май 2020 2020-05-27T18:00:34+03:00

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Управление образования и науки Тамбовской области открыло линию информационного сопровождения по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей в нашем регионе.

Свои вопросы о проведении летней оздоровительной кампании специалистам управления могут задавать как родители, так и педагоги дополнительного образования по тел. 8(475-2)79-23-52

Звонки принимаются в будние дни, с 8:30 до 17:0 с перерывом на обед (12:30-13:30).

Аналогичная горячая линия работает в Министерстве просвещения РФ. Позвонить туда можно по тел. 8-800-444-35-38

Вопросы также следует направлять на электронную почту: leto2020@turcentrrf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU