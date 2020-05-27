2020-05-27T17:19:25+03:00
Общество

На семи улицах Тамбова не будет света

В областном центре пройдут очередные аварийные работы
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 28 мая в областном центре отключат свет на семи улицах. Причиной тому станут неотложные аварийно-восстановительные работы АО «ОРЭС — Тамбов».

Подача электроэнергии потребителям будет прекращена по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30:

- по ул. Базарной, дома 64-98 и 65-95; - по ул. М.Горького, дома 50-108 и 41-83; - по пр. Интернациональному, дома 1 и 2; - по пр. Сакко и Ванцетти, дом 9; - по ул. Комсомольской, дома 52-124 и 59-139; - по ул. Ленинградской, дома 74-112 и 67-109;

с 13.30 до 16.30: - по ул. Клубной, дома 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18.

Кроме того, в этот день с 8.30 до 14.00 свет отключат в СНТ по Рассказовскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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