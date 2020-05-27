2020-05-27T16:44:35+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали мошенницу, которая обменяла деньги пенсионерки на билеты банка приколов

82-летняя женщина отдала аферистке 13 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовские полицейские раскрыли мошенничество, которое произошло 15 января этого года. Тогда в дежурную часть МОМВД Рассказовский обратилась 82-летняя жительница ул. Ленинградской города Рассказово. Пенсионерка рассказала, что к ней пришла неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда и попросила ее принести деньги. Взглянув на купюры гостья объявила, что они устарели и предложила их обменять на новые. Так пенсионерка лишилась 13 тысяч рублей, получив взамен билеты банка приколов. Когда женщина поняла, что ее обманули, сразу обратилась в полицию. В отношении аферистки возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Выяснилось, что преступление совершила 36-летняя уроженка Ростовской области. Ранее она уже имела проблемы с законом, в мошенничестве она созналась и рассказала, что 13 тысяч рублей давно потратила на свои нужды.

- В настоящий момент сотрудники полиции проверяют причастность женщины к аналогичным фактам мошенничества на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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