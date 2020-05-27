2020-05-27T16:02:45+03:00
Общество

В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска стартовал ремонт дорог

Планируется обновить около 5 км дорожного полотна
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска приступили к ремонту дорог. Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области».

В этом году в поселке отремонтируют участки дорог на 10 улицах: Фрезерная, Линейная, Транспортная, Широкая, Обводная, Турбинная, Розы Люксембург, Котовского, Кубанева, Ягодная, а также на двух проездах.

- Выполнять работы будут поэтапно. Предстоит осуществить подготовку территории. После этого обустроят щебеночное основание, установят, по необходимости, водопропускные трубы. Завершающим этапом станет непосредственное асфальтирование проезжей части. В общей сложности в этом микрорайоне обновят порядка 5 км дорожного полотна, - сообщает пресс-служба администрация города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области заработала горячая линия по вопросам детского летнего отдыха
На семи улицах Тамбова не будет света
В Тамбове задержали мошенницу, которая обменяла деньги пенсионерки на билеты банка приколов
В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска стартовал ремонт дорог
Тамбовские полицейские задержали парня и девушку, которые делали «закладки» с наркотиками
В Тамбовской области библиотеки возобновили свою работу
В Тамбовской области «Нива» вылетела в кювет и перевернулась
За сутки на Тамбовщине коронавирусом заболели еще 77 человек
Осенью в Тамбове сформируют список дворов, которые благоустроят в 2021 году
В Тамбове 79-летний пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе
Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатки
В Тамбовской области от коронавируса умер 58-летний мужчина
В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Тамбовчанин, до смерти избивший бомжа, выслушал приговор
Восемь улиц Тамбова останутся без света
Тамбовчанин исцарапал монтировкой машину соседа по многоэтажке
Мэрия Тамбова недоплатила 4 млн рублей взносов на капремонт муниципальных помещений