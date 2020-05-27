В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска стартовал ремонт дорог

27 Май 2020 2020-05-27T16:02:45+03:00

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В микрорайоне «Рабочий поселок» города Мичуринска приступили к ремонту дорог. Работы пройдут в рамках государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Тамбовской области».

В этом году в поселке отремонтируют участки дорог на 10 улицах: Фрезерная, Линейная, Транспортная, Широкая, Обводная, Турбинная, Розы Люксембург, Котовского, Кубанева, Ягодная, а также на двух проездах.

- Выполнять работы будут поэтапно. Предстоит осуществить подготовку территории. После этого обустроят щебеночное основание, установят, по необходимости, водопропускные трубы. Завершающим этапом станет непосредственное асфальтирование проезжей части. В общей сложности в этом микрорайоне обновят порядка 5 км дорожного полотна, - сообщает пресс-служба администрация города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU