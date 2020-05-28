Тамбовчанина оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

28 Май 2020 2020-05-28T09:40:21+03:00

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Житель Тамбовского района наказан уголовным штрафом за покушение на дачу мелкой взятки. Установлено, что 33-летний обвиняемый испугался, что его привлекут к административной ответственности за незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Чтобы уладить этот вопрос, он решил подкупить сотрудника полиции.

- Мужчина пытался дать взятку должностному лицу отделения полиции за совершение последним действий по сокрытию выявленного административного правонарушения. Для этого злоумышленник вложил денежную купюру достоинством в пять тысяч рублей в документы, лежавшие на столе в служебном кабинете. Однако сотрудник полиции отказался принять незаконное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд приговорил тамбовчанина к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU