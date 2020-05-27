Тамбовские полицейские задержали парня и девушку, которые делали «закладки» с наркотиками
В Тамбове полицейские обнаружили на улице Радужной «тайник-закладку» с героином, общей массой 1,8 гр. Еще один тайник стражи порядка нашли на улице Черноземной. Выяснилось, что их сделали 20-летний парень и его 18-летняя подруга.
В ходе оперативно розыскных мероприятий молодые люди были задержаны. Установлено, что они покупали наркотики бесконтактным способом и распространяли их через «закладки».
- Со слов молодых людей, они хотели таким образом подзаработать, но в итоге «заработали» себе на суровое уголовное наказание и тюремный срок. В настоящий момент канал поставки устанавливается. Наркотическое вещество отправлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU