За сутки на Тамбовщине коронавирусом заболели еще 77 человек

27 Май 2020 2020-05-27T12:29:25+03:00

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В Тамбовской области за последние сутки, 27 мая, коронавирусом заболели 77 человек. Среди новых случаев 32 мужчины и 40 женщин в возрасте от 23 до 81 года, а также 5 детей от 3 до 15 лет. Все заболевшие являются контактными, никто из них не является приезжим.

- На госпитализации находятся 350 человек, сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – Из них диагноз «пневмония» 279 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU