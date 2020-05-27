2020-05-27T14:17:21+03:00
Общество

В Тамбовской области библиотеки возобновили свою работу

Правда, пока еще действуют некоторые ограничения на их посещение
Ксения АЛЕШИНА
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27 мая отмечается Всероссийский день библиотек. В преддверии праздника 25 мая в Тамбовской области открылись библиотеки региона, однако работают они в особом режиме.

Так, по-прежнему сохраняется масочный режим. Кроме того, на входе читателям необходимо обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. Что касается социального дистанцирования, то расстояние между сотрудниками и посетителями библиотек должно быть не менее 1,5 метра.

- Прием и выдача книг и документов осуществляется бесконтактным способом, при помощи выделения специальных мест с соблюдением режима дезинфекции. Хранение сданных экземпляров осуществляется отдельно, в опечатанной таре в течение 5 суток с момента поступления. Время работы обычное. Кроме того, в библиотеках ведется предварительная запись, но если читатель пришел и есть возможность соблюсти все остальные правила безопасности, его с радостью примут, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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