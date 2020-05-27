Осенью в Тамбове сформируют список дворов, которые благоустроят в 2021 году
В администрации города Тамбова прошло совещание, посвященное реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и благоустройству дворовых территорий в 2021 году.
В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, работу по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов необходимо организовать до 31 декабря текущего года. Поэтому уже в начале сентября необходимо провести отбор дворовых территорий, а в октябре произвести предварительные расчеты и утвердить дизайн-проекты благоустройства тех дворов, которые отберут для проведения работ.
- Заместитель главы администрации города Тамбова Сергей Белов дал поручение ускорить подготовку проекта постановления администрации города Тамбова в части изменения срока подачи заявок, утверждения новых форм протокола общего собрания дома и других параметров отбора дворовых территорий для благоустройства, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, прием заявок планируется начать с 1 июля. Он продлится в течение месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU