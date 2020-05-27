Осенью в Тамбове сформируют список дворов, которые благоустроят в 2021 году

27 Май 2020 2020-05-27T11:47:05+03:00

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В администрации города Тамбова прошло совещание, посвященное реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и благоустройству дворовых территорий в 2021 году.

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, работу по заключению контрактов на выполнение работ по благоустройству дворов необходимо организовать до 31 декабря текущего года. Поэтому уже в начале сентября необходимо провести отбор дворовых территорий, а в октябре произвести предварительные расчеты и утвердить дизайн-проекты благоустройства тех дворов, которые отберут для проведения работ.

- Заместитель главы администрации города Тамбова Сергей Белов дал поручение ускорить подготовку проекта постановления администрации города Тамбова в части изменения срока подачи заявок, утверждения новых форм протокола общего собрания дома и других параметров отбора дворовых территорий для благоустройства, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, прием заявок планируется начать с 1 июля. Он продлится в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU