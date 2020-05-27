В Тамбовской области «Нива» вылетела в кювет и перевернулась

27 Май 2020 2020-05-27T13:20:54+03:00

Авария произошла в Мучкапском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 26 мая в 02:20 на 113-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Мучкапского района. 54-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, мужчина получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU