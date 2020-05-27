2020-05-27T11:02:17+03:00
Происшествия

В Тамбове 79-летний пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе

На автомобиле скорой помощи пострадавшую отвезли в больницу
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на улице Карла МарксаДТП произошло на улице Карла МарксаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 26 мая в 18:04 на улице Карла Маркса в районе дома №258 «Д» города Тамбова. 79-летний водитель автомобиля «Lada Largus» сбил 39-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, пешеход получила телесные повреждения. На автомобиле скорой медицинской помощи женщина была доставлена в Городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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