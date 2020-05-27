В Тамбовской области от коронавируса умер 58-летний мужчина

27 Май 2020 2020-05-27T09:30:30+03:00

Это девятая смерть от инфекции на территории региона

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В Тамбовской области зафиксирован девятый случай смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». От этой болезни умер 58-летний житель Сампурского района. На 5-й день проявления ОРВИ мужчину госпитализировали в Центр лечения пневмоний с признаками двухстороннего воспаления легких, вызванного CОVID-19. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на 12 день с момента госпитализации.

- По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, развившаяся на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU