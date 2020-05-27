2020-05-27T09:30:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области от коронавируса умер 58-летний мужчина

Это девятая смерть от инфекции на территории региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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58-летний мужчина страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца58-летний мужчина страдал гипертонией и ишемической болезнью сердца
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В Тамбовской области зафиксирован девятый случай смерти пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». От этой болезни умер 58-летний житель Сампурского района. На 5-й день проявления ОРВИ мужчину госпитализировали в Центр лечения пневмоний с признаками двухстороннего воспаления легких, вызванного CОVID-19. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на 12 день с момента госпитализации.

- По заключению патологоанатомического исследования подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная коронавирусом, развившаяся на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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