2020-05-26T21:04:45+03:00
Происшествия

В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Вместе с пожилым человеком от преступника пострадала 38-летняя внучка пенсионера
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Преступник с топором напал на пожилого человека и его внучкуПреступник с топором напал на пожилого человека и его внучкуФото: СУ СК России по Тамбовской области
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26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района произошло жестокое убийство ветерана Великой Отечественной войны. В этот день в собственном доме обнаружили тело 101-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти, и его 38-летнюю внучку, которая была без сознания. По данному факту в СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На место преступления выезжал заместитель прокурора Тамбовской области и прокурор Тамбовского района.

Сейчас в совершении этих преступлений подозревают 46-летний односельчанина погибшего ветерана.

По версии следствия, днем 26 мая мужчина разбил окно и залез в дом к пожилому человеку. Оказавшись внутри, он нанес ветерану несколько ударов топором по голове. Затем, увидев, что хозяин в доме не один, преступник набросился на внучку пожилого человека. Ударив женщину топором, он скрылся с места преступления. От полученных ран пенсионер скончался на месте, а его 38-летнюю родственницу госпитализировали в больницу.

- К настоящему времени подозреваемый уже задержан, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Следователи и криминалисты регионального управления СК России осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, родственников, соседей погибшего, а также проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотива совершенных преступлений.

- Расследование данного преступления взято региональной прокуратурой на особый контроль, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Убийство ветерана, Тамбовская область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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