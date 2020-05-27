2020-05-27T10:17:40+03:00
Происшествия

Тамбовские прокуроры через суд добиваются блокировки сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатки

Всего было выявлено шесть интернет-ресурсов
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Бондарского района во время мониторинга сети «Интернет» выявили шесть сайтов, где размещена информация о способах самодельного изготовления легковоспламеняющихся взрывчатых веществ.

Так, статья 223.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств.

Согласно действующему законодательству, запрещается распространение информации, за распространение которой установлена административная или уголовная ответственность.

- В этой связи прокуратура Бондарского района направлено в суд 6 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке доступа к ней. Заявления находятся в стадии судебного рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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