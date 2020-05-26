2020-05-26T18:07:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, до смерти избивший бомжа, выслушал приговор

Суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установил суд, 7 октября прошлого года, вечером, обвиняемый вместе с 52-летним приятелем без определенного места жительства, которого он приютил у себя, распивал спиртные напитки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, во время разговоров между ними на бытовой почве произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес своему гостю множественные удары руками и ногами в область головы и груди. Потерпевший скончался на следующий день в больнице в результате полученных травм.

По информации пресс-службы регионального СК, ссора между ними произошла из-за того, что обвиняемый сказал гостю, что ему надоело его содержать, и он сам должен зарабатывать деньги на жизнь.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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