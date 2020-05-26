2020-05-26T16:29:48+03:00
Общество

Мэрия Тамбова недоплатила 4 млн рублей взносов на капремонт муниципальных помещений

Главе города прокуратура внесла представление об устранении нарушений и потребовала наказать виновных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация Тамбова не оплачивала в Фонд капремонта области взносы за жилые и нежилые помещения, принадлежащие городу. Это выяснили в прокуратуре Ленинского района во время проверки.

- Установлено, что у жилищного комитета администрации города Тамбова и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города имеется задолженность по уплате взносов на капремонт в размере более 4 миллионов рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Вместе с тем, многоквартирные дома, жилые и нежилые помещения в которых находятся в муниципальной собственности, включены в региональную программу капитального ремонта на период 2014 – 2043 годов.

По закону, собственники помещений, которыми в этом случае являются жилкомитет и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии, обязаны платить взносы на капитальный ремонт общего имущества.

В представлении, внесенном в адрес главы города Тамбова Наталии Макаревич, прокуратура потребовала срочно устранить нарушения закона и не допускать их впредь. В нем также указано на необходимость решить вопрос о привлечении виновных в этом должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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