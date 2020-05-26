Восемь улиц Тамбова останутся без света
Как сообщает пресс-служба администрации города, в связи с проведением АО «ОРЭС — Тамбов» неотложных аварийно-восстановительных работ в областном центре отключат электричество на восьми улицах. Так, 27 мая света временно не будет по следующим адресам:
- с 8.30 до 14.00
ул. Заводская, д. 5-45;
ул. 3-я Линия, д. 4-18;
пр. Заводской, д. 10, 10а-в;
- с 9.00 до 11.30
ул. Киквидзе, д. 10-96;
ул. Дружбы, д. 1-88;
ул. Фестивальная, д. 1-90;
- с 14.00 до 16.30
ул. Магистральная д. 3, 3а, 5, 9, 11, 15.
Кроме того, в четверг, 28 мая, будет прекращена подача электроэнергии для СНТ по Рассказовскому шоссе с 8.30 до 14.30.
ИСТОЧНИК KP.RU