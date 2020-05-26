Тамбовчанин исцарапал монтировкой машину соседа по многоэтажке

26 Май 2020 2020-05-26T17:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отделения полиции поселка Строитель задержали подозреваемого в умышленном повреждении иномарки. Как оказалось, 25 мая в 7 часов утра 44-летний мужчина повредил автомобиль «Киа Сид», припаркованный владельцем у дома по месту жительства в микрорайоне Центральный.

Выяснилось, что задержанный проживает в одном многоэтажном доме с потерпевшим. По словам мужчины, он повредил чужую машину из хулиганских побуждений. Находясь в состоянии алкогольного опьянения после ночного застолья, он проходил мимо иномарки и безо всякой причины исцарапал ее монтировкой. Ранее тамбовчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности и, в ожидании судебного заседания, совершил очередное преступление.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Проводится экспертиза по материальному ущербу, причиненному автомобилю. Виновному грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей (помимо стоимости ущерба) либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU