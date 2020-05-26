В Тамбовской области вспышка бруцеллеза
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает о вспышке бруцеллеза крупного рогатого скота, который содержался в крестьянско-фермерском хозяйстве села Красносвободное Тамбовского района.
- При исследовании на бруцеллез семидесяти двух проб крови крупного рогатого скота, отобранных в КФХ в с. Красносвободное Тамбовского района Тамбовской области, в девяти пробах крови получен положительный результат, - сообщает управление. - Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям напоминает о том, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU