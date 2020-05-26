2020-05-26T13:46:23+03:00
Происшествия

В Тамбовской области вспышка бруцеллеза

Опасное для человека заболевание выявили в хозяйстве села Красносвободное у девяти коров
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Неизлечимую болезнь нашли у 9 коровНеизлечимую болезнь нашли у 9 коров
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщает о вспышке бруцеллеза крупного рогатого скота, который содержался в крестьянско-фермерском хозяйстве села Красносвободное Тамбовского района.

- При исследовании на бруцеллез семидесяти двух проб крови крупного рогатого скота, отобранных в КФХ в с. Красносвободное Тамбовского района Тамбовской области, в девяти пробах крови получен положительный результат, - сообщает управление. - Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям напоминает о том, что бруцеллез является общим и неизлечимым для животных и человека заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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