2020-05-26T15:18:39+03:00
Общество

В Тамбовской области подвели итоги операции «Мотоциклист»: выявлено почти 500 нарушений

31 водитель находился пьяным за рулем, еще 129 не имели прав
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дисциплинированными тамбовских мотоциклистов не назовешьДисциплинированными тамбовских мотоциклистов не назовешьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В УГИБДД по Тамбовской области подвели итоги мероприятия «Мотоциклист», которое проходило в регионе с 12 по 19 мая. В это время водителям двухколесной техники уделялось особое внимание. Всего за неделю Госавтоинспекторы выявили и пресекли 491 нарушение Правил дорожного движения. За рулем обнаружили 31 нетрезвого водителя, 129 человек без прав, на 128 водителей составили административные материалы за неиспользование мотошлемов. В общей сложности полицейские проверили 1208 единиц мототехники.

- Госавтоинспекция Тамбовской области обращается с убедительной просьбой ко всем водителям мототранспорта быть внимательными на дороге, строго соблюдать Правила движения, следить за техническим состоянием своего транспорта и ни в коем случае не передавать управление мототранспортом детям и подросткам, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения или не имеющим права управления или навыков вождения на двухколёсной технике, - говорят в региональном УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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