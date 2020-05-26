Тамбовские полицейские задержали мужчину, угрожавшего задушить свою падчерицу
В МОМВД «Мичуринский» поступило сообщение об угрозе убийством. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в селе Новоникольское, где она проживает, отчим схватил ее за шею во время ссоры и грозился задушить.
47-летний мужчина был задержан стражами порядка и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU