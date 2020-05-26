2020-05-26T14:28:51+03:00
Происшествия

Тамбовчанка похитила из магазина средство для укладки волос и две зубные щетки

Раньше 35-летняя женщина уже попадалась на мелком воровстве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о краже в одном из гипермаркетов города. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в воровстве полицейские задержали 35-летнюю женщину. Выяснилось, что она похитила с прилавка пену для укладки волос и две зубные щетки на общую сумму 1200 рублей. Женщину доставлена в отдел, где она призналась в краже. Похищенное у нее изъяли.

- Установлено, что раньше задержанная уже привлекалась к административной ответственности за мелкое хищение по статье 7.27.2 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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