После 25 телефонных звонков от мошенников жительница Мичуринска поверила им и сообщила код доступа к своей банковской карте

26 Май 2020 2020-05-26T12:41:33+03:00

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В Мичуринске 43-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Выяснилось, что на нее обрушилась серия телефонных звонков в один день с 25 разных московских номеров. Неизвестные абоненты хорошо поставленным голосом сообщали ей о подозрительной активности по ее банковской карте.

Напуганная женщина, которая не раз слышала о подобных схемах мошенничества, не сразу поверила аферистам. Однако злоумышленники совершили более 20 телефонных звонков и психологически обработали свою жертву так, что она все-таки сообщила им реквизиты банковской карты и код доступа. После этого с ее карты было списано 239 999 рублей. Спустя несколько дней, жительница наукограда поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Рекомендуем гражданам не поддаваться на провокации незнакомцев. Если вам станет известно о мошеннических действиях в отношении себя или окружающих, незамедлительно звоните по «телефону доверия» УМВД России по Тамбовской области 79-09-54 или 102 по мобильной связи, - сообщает пресс-служба УМВД России Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU