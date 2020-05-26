Еще 75 тамбовчан заболели коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T10:19:26+03:00

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За последние сутки, 26 мая, коронавирусом в Тамбовской области заразились еще 75 человек. Среди них 31 мужчина и 38 женщин в возрасте от 18 до 67 лет, а также 6 детей от 1 до 6 лет. Двое заболевших приехали из других регионов, 73 контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 353 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – Из них диагноз «пневмония» у 275 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU