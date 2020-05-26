В Тамбовской области виновник ДТП возместил 80 тысяч морального вреда, боясь лишиться водительских прав
В отделе судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении местного жителя по возмещению морального вреда взыскателю, причиненного в результате ДТП на общую сумму 80 тысяч рублей.
Добровольно погашать скопившуюся задолженность мужчина не собирался. Лишь только после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, он испугался, что у него отберут водительское удостоверение и полностью погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU