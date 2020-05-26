В Тамбовской области виновник ДТП возместил 80 тысяч морального вреда, боясь лишиться водительских прав

26 Май 2020 2020-05-26T11:41:12+03:00

Только тот факт, что он может стать пешеходом, побудил мужчину выплатить компенсацию

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В отделе судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам Управления ФССП России по Тамбовской области на исполнении находилось исполнительное производство в отношении местного жителя по возмещению морального вреда взыскателю, причиненного в результате ДТП на общую сумму 80 тысяч рублей.

Добровольно погашать скопившуюся задолженность мужчина не собирался. Лишь только после того, как судебный пристав-исполнитель ограничил должника в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, он испугался, что у него отберут водительское удостоверение и полностью погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU