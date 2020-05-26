В Тамбове «Vortex Tingo» врезался в «Ford Kuga», ехавший перед ним
Авария, в которой пострадал 54-летний мужчина, произошла 25 мая в 9 часов 10 минут на улице Социалистической в районе дома №75 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» не учел необходимую дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Ford Kuga», под управлением 28-летнего мужчины и столкнулся с иномаркой.
- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Vortex Tingo», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Водитель получил травмы, автомобиль серьезно помялоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU