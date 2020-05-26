В Тамбове «Vortex Tingo» врезался в «Ford Kuga», ехавший перед ним

26 Май 2020 2020-05-26T10:11:28+03:00

Одна из машин "догнала" вторую на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Травмы в ДТП получил водитель одной из иномарок

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Авария, в которой пострадал 54-летний мужчина, произошла 25 мая в 9 часов 10 минут на улице Социалистической в районе дома №75 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 54-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» не учел необходимую дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Ford Kuga», под управлением 28-летнего мужчины и столкнулся с иномаркой.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Vortex Tingo», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Водитель получил травмы, автомобиль серьезно помялоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU