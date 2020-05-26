Тамбовчанин расправился с женой и угрожал убийством ее 8-летней дочке

26 Май 2020 2020-05-26T09:35:26+03:00

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Житель Моршанска обвиняется в убийстве своей гражданской жены, совершенном с особой жестокостью и угрозе убийством, которые он высказывал в адрес ее 8-летней дочери.

По версии следствия, 5 октября прошлого года во время конфликта на почве ревности с гражданской супругой в присутствии ее малолетней дочери, 29-летний мужчина избил жену шваброй и деревянной палкой по голове и другим частям тела. Позже, в отсутствии ребенка, он нанес женщине еще и несколько ножевых ранений. После этого предполагаемый преступник пригрозил 8-летней девочке убийством в случае, если она расскажет кому-нибудь о произошедшем. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 34-летней потерпевшей, причиной которой стала черепно-мозговая травма.

- Сейчас в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тамбовской области расследование этого уголовного дела завершили, - сообщает СУ СКР по региону. - Материалы направляются в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU