Тамбовчанин расправился с женой и угрожал убийством ее 8-летней дочке
Житель Моршанска обвиняется в убийстве своей гражданской жены, совершенном с особой жестокостью и угрозе убийством, которые он высказывал в адрес ее 8-летней дочери.
По версии следствия, 5 октября прошлого года во время конфликта на почве ревности с гражданской супругой в присутствии ее малолетней дочери, 29-летний мужчина избил жену шваброй и деревянной палкой по голове и другим частям тела. Позже, в отсутствии ребенка, он нанес женщине еще и несколько ножевых ранений. После этого предполагаемый преступник пригрозил 8-летней девочке убийством в случае, если она расскажет кому-нибудь о произошедшем. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 34-летней потерпевшей, причиной которой стала черепно-мозговая травма.
- Сейчас в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Тамбовской области расследование этого уголовного дела завершили, - сообщает СУ СКР по региону. - Материалы направляются в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU