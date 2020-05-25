В аэропорту «Тамбов» не соблюдали санитарные требования

25 Май 2020 2020-05-25T16:33:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Мичуринская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» и обнаружила здесь ряд нарушений. Так, при входе работники не обрабатывали руки антисептиками или салфетками. На оконных проемах, дверях аэровокзала и в туалетах проверяющие обнаружили грязь. Учреждение, в нарушение рекомендаций Роспотребнадзора, издало собственный приказ, согласно которому дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил проводилась всего 2 раза в день. На самом деле обработку должны проводить каждые несколько часов.

- По факту выявленных нарушений в отношении должностного лица аэропорта транспортный прокурор возбудил 2 дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта), - сообщают в Мичуриснкой транспортной прокуратуре.

Директору ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» внесли представление. Также прокурор опротестовал внутренний приказ, противоречащий рекомендации санитарных врачей. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены. Виновного привлекли к административной ответственности – штрафу. Все нарушения устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU