В Тамбове приступили к капремонту мнгоквартирных домов

25 Май 2020 2020-05-25T18:03:25+03:00

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В этом году в Тамбове капитально отремонтируют 78 многоквартирных домов. По восьми адресам рабочие уже приступили к общестроительным работам. В первую очередь они приведут в порядок кровли и фасады, а затем заменят лифтовое оборудование, инженерные сет и отремонтируют подвальные помещения.

- На Энгельса, 3 работают высотники. Здесь ремонтируют фасад — герметизируют межпанельные швы. Сначала специалисты удаляют изношенный герметик или бетон, а также утеплитель по всей продолжительности шва, потом заполняют панельные швы новым материалом. После застывания пены, ее счищают, и чтобы исключить попадания влаги, соединения в швах покрывают мастикой. Правильно выполненная герметизация сделает девятиэтажку более износостойкой и избавит жителей от сырости в квартирах и сквозняках при закрытых окнах и дверях, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Контроль за ходом работ осуществляет технический заказчик - муниципальное учреждение «Долговой центр». По словам его директора Олега Назарова, капремонт производят квалифицированные подрядные организации из реестра управления ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, которые отобрали на основании аукционов. Известно, что на каждый вид работ они дают пятилетнюю гарантию.

ИСТОЧНИК KP.RU