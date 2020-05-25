2020-05-25T14:38:48+03:00
Общество

В Тамбове отключат электричество на пяти улицах

Света не будет несколько часов
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 26 мая в областном центре без света останутся жители пяти улиц. Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ АО «ОРЭС-Тамбов».

Подача электроэнергии потребителям будет прекращена с 9.00 до 11.30 по адресам:

ул. Пролетарская, от д. 155 до д. 187 и от д. 108 до д. 162;

ул. М. Горького, от д. 101 до д.125 и от д. 112 до д. 136;

по ул. Комсомольская, от д. 149 до д. 157 и от д. 134 до д. 140;

с 14.00 до 16.30 по адресам:

ул. Астраханская, дома 166, 170, 172, 174, 176, 178, 186;

ул. Карбышева, от д. 2 до д.12, от д. 280 до д. 288, дома 262, 350.

ИСТОЧНИК KP.RU

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