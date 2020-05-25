В Тамбове отключат электричество на пяти улицах
Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, 26 мая в областном центре без света останутся жители пяти улиц. Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ АО «ОРЭС-Тамбов».
Подача электроэнергии потребителям будет прекращена с 9.00 до 11.30 по адресам:
ул. Пролетарская, от д. 155 до д. 187 и от д. 108 до д. 162;
ул. М. Горького, от д. 101 до д.125 и от д. 112 до д. 136;
по ул. Комсомольская, от д. 149 до д. 157 и от д. 134 до д. 140;
с 14.00 до 16.30 по адресам:
ул. Астраханская, дома 166, 170, 172, 174, 176, 178, 186;
ул. Карбышева, от д. 2 до д.12, от д. 280 до д. 288, дома 262, 350.
ИСТОЧНИК KP.RU