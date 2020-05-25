В Тамбовской области мать двоих детей осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

25 Май 2020 2020-05-25T17:10:58+03:00

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В Бондарском районе суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки в отношении местной жительницы по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними».

Установлено, что мать двоих детей 12 и 8 лет не обеспечивала их полноценным питанием, одеждой, не приобретала медикаменты, а также предметы, необходимые для развития детей. Кроме того, женщина игнорировала рекомендации медработников о необходимости обращения с детьми к врачу.

Мать неоднократно оставляла детей одних без присмотра взрослых и необходимых продуктов питания. Выяснилось, что ребята отстают в физическом развитии. Также в доме, где проживает семья, было грязно и холодно, т.к. он плохо отапливался. К тому же, женщина периодически выпивала с посторонними людьми в присутствии детей.

- С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы ежемесячно в доход государства. На сегодняшний день дети находятся у бабушки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU