Жителя Тамбовщины оштрафовали за незаконное проникновение в чужой дом
Прокуратура Токаревского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».
Установлено, что в апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел к дому своей знакомой. Поскольку на стук дверь ему не открыли, он повредил запирающее устройство двери и, открыв ее, проник внутрь. Хозяйка жилища испугалась незваного гостя и вызвала полицию.
- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU