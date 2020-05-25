Жителя Тамбовщины оштрафовали за незаконное проникновение в чужой дом

25 Май 2020 2020-05-25T13:07:26+03:00

Мужчина в пьяном виде решил наведаться в гости к подруге

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Прокуратура Токаревского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

Установлено, что в апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый пришел к дому своей знакомой. Поскольку на стук дверь ему не открыли, он повредил запирающее устройство двери и, открыв ее, проник внутрь. Хозяйка жилища испугалась незваного гостя и вызвала полицию.

- Учитывая мнение государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил злоумышленника к штрафу в размере 7 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU