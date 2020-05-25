2020-05-25T15:31:39+03:00
Происшествия

В Тамбове предприниматель попалась на торговле контрафактными сигаретами

Стражи порядка изъяли из оборота несертифицированную продукцию
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские изъяли и направили на экспертизу 64 пары контрафактных сигаретПолицейские изъяли и направили на экспертизу 64 пары контрафактных сигаретФото: УМВД по Тамбовской области
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Сотрудники отдела полиции №1 по городу Тамбову пресекли незаконную торговлю контрафактными сигаретами. Стражи порядка выявили, что в одном из магазинов на улице Красной областного центра продавец торговала табачной продукцией без акциза.

36-летняя женщина, проживающая в Тамбовском районе, во время опроса дала признательные показания. Полицейские изъяли и направили на экспертизу 64 пары сигарет с признаками фальсификации товарных знаков.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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