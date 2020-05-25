2020-05-25T14:01:17+03:00
Происшествия

В Тамбове бомж воровал из гаражей ценное имущество

Мужчина совершил четыре кражи
Ксения АЛЕШИНА
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57-летний тамбовчанин без определенного места жительства обвиняется в серии краж из гаражей областного центра. Мужчина подбирал ключи к замкам, проникал внутрь и искал ценное имущество.

Тамбовчанин был задержан в феврале этого года при попытке проникновения в гараж, расположенный на севере города. Мужчину доставили в УМВД России по городу Тамбову, где он признался в преступлении, а также рассказал, что ранее уже совершил три аналогичные кражи.

Добычей вора стали вещи, которые владельцы хранят в гаражах – электроинструменты, обычные инструменты и т.п. Похищенное имущество он перепродавал, либо сдавал в пункты приема лома металла.

- В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража», позже объединенных в одно производство. Подозреваемый по решению суда был арестован и помещен в следственный изолятор, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – В гаражи он проникал, используя самодельные отмычки, а также в ночное время разбирал кирпичные стены, которые после кражи закладывал, чтобы скрыть следы проникновения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключением оно направлено в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова для утверждения и дальнейшего направления в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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