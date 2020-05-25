Мичуринец угрожал убить брата ножницами

25 Май 2020 2020-05-25T11:36:40+03:00

Мужчина уже не раз имел проблемы с законом

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В Мичуринске полицейские раскрыли ранее совершенное преступление. На улице Коммунальной по месту жительства у 32-летнего жителя наукограда возникла ссора с его 31-летним братом.

Конфликт мог закончиться трагически, поскольку 32-летний мужчина схватил в руки ножницы и стал угрожать своему родственнику убийством. Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

- Выяснилось, что ранее злоумышленник не раз дебоширил и имел проблемы с законом. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU