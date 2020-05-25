2020-05-25T12:19:14+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовской области столкнулись фура и грузовик

В аварии пострадал 38-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель "ISUZU" потерял управление и выскочил на встречкуВодитель "ISUZU" потерял управление и выскочил на встречкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Столкновение фуры и грузового автомобиля произошло 23 мая в 8 часов 7 минут на 174 километре автодороги «Воронеж - Тамбов», проходящей по территории Знаменского района. По данным областного УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ISUZU» по неизвестной причине не справился с управлением машиной и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «СКАНИЯ» с полуприцепом «ШМИТЦ», под управлением 28-летнего водителя.

- В аварии получил травмы водитель автомобиля «ISUZU», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Столкновение произошло в Знаменском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Столкновение произошло в Знаменском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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