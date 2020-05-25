На трассе в Тамбовской области столкнулись фура и грузовик
Столкновение фуры и грузового автомобиля произошло 23 мая в 8 часов 7 минут на 174 километре автодороги «Воронеж - Тамбов», проходящей по территории Знаменского района. По данным областного УГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «ISUZU» по неизвестной причине не справился с управлением машиной и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «СКАНИЯ» с полуприцепом «ШМИТЦ», под управлением 28-летнего водителя.
- В аварии получил травмы водитель автомобиля «ISUZU», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Столкновение произошло в Знаменском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU