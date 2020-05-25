2020-05-25T10:10:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом на Тамбовщине превысило 2,5 тысячи человек

За последние сутки инфекцию нашли у 72 жителей региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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За последние сутки в области еще 72 зараженныхЗа последние сутки в области еще 72 зараженных
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Количество заболевших коронавирусом на Тамбовщине, по данным на 25 мая, составляет уже 2547 человек. 856 из них выздоровели, 8 умерли.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 72 человек. Среди них 23 мужчины и 43 женщины в возрасте от 21 до 87 лет, а также 6 детей в возрасте от 1 до 15 лет. 6 заразившихся приехали из других регионов, 66 контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 373 человека, из них диагноз «пневмония» у 294 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3601 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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