2020-05-25T10:54:14+03:00
Происшествия

Тамбовчанин за рулем иномарки протаранил автомобиль с двумя маленькими детьми

Не исключено, что водитель, устроивший аварию, был пьян, но от медосвидетельствования он отказался
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В больнице оказались 4-летняя девочка и 8-летний мальчикВ больнице оказались 4-летняя девочка и 8-летний мальчикФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое маленьких детей, произошла 24 мая в 17 часов 45 минут на 2 километре автодороги «Северный обход города Тамбова - село Тулиновка», проходящей по территории Тамбовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не выбрал безопасную дистанцию до движущейся впереди машины и столкнулся с автомобилем «Хонда CR-V» под управлением 41-летнего мужчины, а после этого врезался в «Тойоту Камри», за рулем которой находилась 23-летняя женщина.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Хонда CR-V»: четырехлетняя девочка и восьмилетний мальчик, их доставили в детскую областную больницу, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – От серьёзных травм детей уберегли автокресла. Водителя автомобиля «Форд Фьюжн» врачи осмотрели на месте происшествия. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, но он отказался. В отношении мужчины за отказ составили административный материал.

Водитель иномарки врезался в два автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель иномарки врезался в два автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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